İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,32205,32305,38805,3890Avro 6,07106,07206,13706,1380Sterlin 7,03207,06707,10707,1420İsviçre Frangı 5,31805,34505,37105,3970ANKARA ABD Doları 5,30005,35005,36005,4100Avro 6,02506,08506,09506,1550Sterlin 6,99407,13907,02307,1910
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,32205,32305,38805,3890Avro 6,07106,07206,13706,1380Sterlin...
01 Mart 2019 Cuma 17:26