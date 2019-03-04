İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,39305,3940Avro6,12006,1210Sterlin7,11307,1490 ANKARA ABD Doları5,37005,4200Avro6,08006,1400Sterlin7,05107,1960
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,39305,3940Avro6,12006,1210Sterlin7,11307,1490 ANKARA ABD Doları5,37005,4200Avro6,08006,1400Sterlin7,05107,1960
04 Mart 2019 Pazartesi 12:03