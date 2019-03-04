İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3880 5,3890 5,3760 5,3770 Avro 6,1370 6,1380 6,1010 6,1020 Sterlin 7,1070 7,1420 7,0830 7,1190 İsviçre Frangı 5,3710 5,3970 5,3640 5,3910 ANKARA ABD Doları 5,3600 5,4100 5,3600 5,4100 Avro 6,0950 6,1550 6,0700 6,1300 Sterlin 7,0230 7,1910 7,0280 7,1830
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3880 5,3890 5,3760 5,3770...
04 Mart 2019 Pazartesi 17:09