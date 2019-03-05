İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,38305,3840Avro6,10106,1020Sterlin7,06807,1030ANKARA ABD Doları5,36005,4100Avro6,06506,1250Sterlin7,00807,1530
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,38305,3840Avro6,10106,1020Sterlin7,06807,1030ANKARA ABD Doları5,36005,4100Avro6,06506,1250Sterlin7,00807,1530
05 Mart 2019 Salı 09:33