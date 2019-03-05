İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,36705,3680Avro6,08806,0890Sterlin7,06007,0950 ANKARA ABD Doları5,34505,3950Avro6,05006,1100Sterlin7,00007,1390
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,36705,3680Avro6,08806,0890Sterlin7,06007,0950 ANKARA ABD Doları5,34505,3950Avro6,05006,1100Sterlin7,00007,1390
05 Mart 2019 Salı 12:06