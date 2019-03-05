İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3760 5,3770 5,3820 5,3830 Avro 6,1010 6,1020 6,1000 6,1010 Sterlin 7,0830 7,1190 7,0470 7,0820 İsviçre Frangı 5,3640 5,3910 5,3640 5,3910 ANKARA ABD Doları 5,3600 5,4100 5,3650 5,4150 Avro 6,0700 6,1300 6,0700 6,1300 Sterlin 7,0280 7,1830 6,9940 7,1330
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3760 5,3770 5,3820 5,3830 Avro...
05 Mart 2019 Salı 17:09