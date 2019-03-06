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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,38705,3880Avro6,08806,0890Sterlin7,05907,0940ANKARA ABD Doları5,36505,4150Avro6,05506,1150Sterlin6,99807,1430

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,38705,3880Avro6,08806,0890Sterlin7,05907,0940ANKARA ABD Doları5,36505,4150Avro6,05506,1150Sterlin6,99807,1430


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