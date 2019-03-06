İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,38605,3870Avro6,09406,0950Sterlin7,06507,1010 ANKARA ABD Doları5,36505,4150Avro6,05506,1150Sterlin6,99807,1430
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,38605,3870Avro6,09406,0950Sterlin7,06507,1010 ANKARA ABD Doları5,36505,4150Avro6,05506,1150Sterlin6,99807,1430
06 Mart 2019 Çarşamba 12:00