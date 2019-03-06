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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3820 5,3830 5,4200 5,4210 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3820 5,3830 5,4200 5,4210 Avro 6,1000 6,1010 6,1320 6,1330 Sterlin 7,0470 7,0820 7,1010 7,1360 İsviçre Frangı 5,3640 5,3910 5,3810 5,4080 ANKARA ABD Doları 5,3650 5,4150 5,3900 5,4500 Avro 6,0700 6,1300 6,0900 6,1600 Sterlin 6,9940 7,1300 7,0370 7,1930
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