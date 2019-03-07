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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,43105,4320Avro6,15006,1510Sterlin7,14007,1760ANKARA ABD Doları5,40005,4600Avro6,10006,1700Sterlin7,06207,2190

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,43105,4320Avro6,15006,1510Sterlin7,14007,1760ANKARA ABD Doları5,40005,4600Avro6,10006,1700Sterlin7,06207,2190


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