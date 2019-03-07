İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,43705,4380Avro6,16206,1630Sterlin7,14507,1810 ANKARA ABD Doları5,42005,4800Avro6,12506,1950Sterlin7,10107,2470
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,43705,4380Avro6,16206,1630Sterlin7,14507,1810 ANKARA ABD Doları5,42005,4800Avro6,12506,1950Sterlin7,10107,2470
07 Mart 2019 Perşembe 12:00