İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46405,4650Avro6,12806,1290Sterlin7,13607,1710 ANKARA ABD Doları5,45505,5050Avro6,11006,1700Sterlin7,09207,2370
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46405,4650Avro6,12806,1290Sterlin7,13607,1710 ANKARA ABD Doları5,45505,5050Avro6,11006,1700Sterlin7,09207,2370
08 Mart 2019 Cuma 12:06