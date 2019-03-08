İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4360 5,4370 5,4550 5,4560 Avro 6,1270 6,1280 6,1280 6,1290 Sterlin 7,1180 7,1540 7,1120 7,1490 İsviçre Frangı 5,3820 5,4090 5,3960 5,4230 ANKARA ABD Doları 5,4150 5,4650 5,4400 5,4900 Avro 6,0900 6,1500 6,1000 6,1600 Sterlin 7,0480 7,1860 7,0800 7,2190
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4360 5,4370 5,4550 5,4560 Avro 6,1270...
08 Mart 2019 Cuma 17:12