İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,44705,4480Avro6,12806,1290Sterlin7,05507,0910ANKARA ABD Doları5,42505,4750Avro6,09006,1500Sterlin6,98807,1320
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,44705,4480Avro6,12806,1290Sterlin7,05507,0910ANKARA ABD Doları5,42505,4750Avro6,09006,1500Sterlin6,98807,1320
11 Mart 2019 Pazartesi 09:32