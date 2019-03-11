İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,43705,4380Avro6,11806,1190Sterlin7,04807,0840 ANKARA ABD Doları5,41005,4600Avro6,08006,1400Sterlin7,00007,1500
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,43705,4380Avro6,11806,1190Sterlin7,04807,0840 ANKARA ABD Doları5,41005,4600Avro6,08006,1400Sterlin7,00007,1500
11 Mart 2019 Pazartesi 12:04