İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4550 5,4560 5,4360 5,4370 Avro 6,1280 6,1290 6,1170 6,1180 Sterlin 7,1120 7,1490 7,0930 7,1280 İsviçre Frangı 5,3960 5,4230 5,3740 5,4010 ANKARA ABD Doları 5,4400 5,4900 5,4150 5,4650 Avro 6,1000 6,1600 6,0850 6,1450 Sterlin 7,0800 7,2190 7,0150 7,1650
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4550 5,4560 5,4360 5,4370...
11 Mart 2019 Pazartesi 17:16