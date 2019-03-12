İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,43905,4400Avro6,12706,1280Sterlin7,16407,2000ANKARA ABD Doları5,42005,4700Avro6,09506,1550Sterlin7,10807,2480
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,43905,4400Avro6,12706,1280Sterlin7,16407,2000ANKARA ABD Doları5,42005,4700Avro6,09506,1550Sterlin7,10807,2480
12 Mart 2019 Salı 09:35