İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,43605,4370Avro6,13506,1360Sterlin7,17107,2070 ANKARA ABD Doları5,41505,4650Avro6,09506,1550Sterlin7,10807,2480
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,43605,4370Avro6,13506,1360Sterlin7,17107,2070 ANKARA ABD Doları5,41505,4650Avro6,09506,1550Sterlin7,10807,2480
12 Mart 2019 Salı 12:00