İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,46205,4630Avro6,16706,1680Sterlin7,13307,1680ANKARA ABD Doları5,43505,4850Avro6,12506,1850Sterlin7,06307,2080
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,46205,4630Avro6,16706,1680Sterlin7,13307,1680ANKARA ABD Doları5,43505,4850Avro6,12506,1850Sterlin7,06307,2080
13 Mart 2019 Çarşamba 09:33