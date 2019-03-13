İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,45605,4570Avro6,16706,1680Sterlin7,16107,1970 ANKARA ABD Doları5,43505,4850Avro6,13006,1900Sterlin7,06307,2080
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,45605,4570Avro6,16706,1680Sterlin7,16107,1970 ANKARA ABD Doları5,43505,4850Avro6,13006,1900Sterlin7,06307,2080
13 Mart 2019 Çarşamba 12:05