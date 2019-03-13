İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4580 4,4590 5,4610 5,4620 Avro 6,1580 6,1590 6,1810 6,1820 Sterlin 7,1520 7,1880 7,1880 7,2240 İsviçre Frangı 5,4080 5,4350 5,4190 5,4470 ANKARA ABD Doları 5,4400 5,4900 5,4450 5,4950 Avro 6,1200 6,1800 6,1500 6,2100 Sterlin 7,0540 7,2110 7,1010 7,2590
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4580 4,4590 5,4610 5,4620 Avro...
13 Mart 2019 Çarşamba 17:06