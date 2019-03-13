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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4580 4,4590 5,4610 5,4620 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4580 4,4590 5,4610 5,4620 Avro 6,1580 6,1590 6,1810 6,1820 Sterlin 7,1520 7,1880 7,1880 7,2240 İsviçre Frangı 5,4080 5,4350 5,4190 5,4470 ANKARA ABD Doları 5,4400 5,4900 5,4450 5,4950 Avro 6,1200 6,1800 6,1500 6,2100 Sterlin 7,0540 7,2110 7,1010 7,2590
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