İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46705,4680Avro6,20206,2030Sterlin7,25407,2900 ANKARA ABD Doları5,44505,4950Avro6,15506,2150Sterlin7,18007,3330
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46705,4680Avro6,20206,2030Sterlin7,25407,2900 ANKARA ABD Doları5,44505,4950Avro6,15506,2150Sterlin7,18007,3330
14 Mart 2019 Perşembe 12:04