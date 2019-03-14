İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4610 5,4620 5,4700 5,4710 Avro 6,1810 6,1820 6,1920 6,1930 Sterlin 7,1880 7,2240 7,2220 7,2580 İsviçre Frangı 5,4190 5,4470 5,4330 5,4600 ANKARA ABD Doları 5,4450 5,4950 5,4550 5,5050 Avro 6,1500 6,2100 6,1600 6,2200 Sterlin 7,1010 7,2590 7,1600 7,3070
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4610 5,4620 5,4700 5,4710...
14 Mart 2019 Perşembe 17:21