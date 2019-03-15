İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4720 5,4730 Avro 6,1980 6,1990 Sterlin 7,2250 7,2600 ANKARA ABD Doları 5,4450 5,4950 Avro 6,1550 6,2150 Sterlin 7,1560 7,2960
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4720 5,4730 Avro 6,1980 6,1990 Sterlin 7,2250 7,2600 ANKARA ABD Doları 5,4450 5,4950 Avro...
15 Mart 2019 Cuma 09:33