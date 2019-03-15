İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,47005,4710Avro6,19806,1990Sterlin7,22307,2590 ANKARA ABD Doları5,45005,5000Avro6,16006,2200Sterlin7,15607,2960
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,47005,4710Avro6,19806,1990Sterlin7,22307,2590 ANKARA ABD Doları5,45005,5000Avro6,16006,2200Sterlin7,15607,2960
15 Mart 2019 Cuma 12:02