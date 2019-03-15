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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4700 5,4710 5,4680 5,4690 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4700 5,4710 5,4680 5,4690 Avro 6,1920 6,1930 6,2060 6,2070 Sterlin 7,2220 7,2580 7,2330 7,2690 İsviçre Frangı 5,4330 5,4600 5,4360 5,4630 ANKARA ABD Doları 5,4550 5,5050 5,4500 5,5000 Avro 6,1600 6,2200 6,1650 6,2250 Sterlin 7,1600 7,3070 7,1730 7,3140
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