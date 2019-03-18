İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4610 5,4620 Avro 6,1960 6,1970 Sterlin 7,2310 7,2680 ANKARA ABD Doları 5,4400 5,4900 Avro 6,1600 6,2200 Sterlin 7,1590 7,3060
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4610 5,4620 Avro 6,1960 6,1970 Sterlin 7,2310 7,2680 ANKARA ABD Doları 5,4400 5,4900 Avro...
18 Mart 2019 Pazartesi 09:33