İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46705,4680Avro6,20606,2070Sterlin7,22607,2620 ANKARA ABD Doları5,44505,4950Avro6,17006,2300Sterlin7,16507,3120
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46705,4680Avro6,20606,2070Sterlin7,22607,2620 ANKARA ABD Doları5,44505,4950Avro6,17006,2300Sterlin7,16507,3120
18 Mart 2019 Pazartesi 12:05