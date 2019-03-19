İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46605,4670Avro6,21006,2110Sterlin7,23307,2690 ANKARA ABD Doları5,44505,5000Avro6,17006,2300Sterlin7,17307,3200
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46605,4670Avro6,21006,2110Sterlin7,23307,2690 ANKARA ABD Doları5,44505,5000Avro6,17006,2300Sterlin7,17307,3200
19 Mart 2019 Salı 12:04