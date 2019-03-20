İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,47805,4790Avro6,22006,2210Sterlin7,23107,2670 ANKARA ABD Doları5,46005,5100Avro6,19006,2500Sterlin7,17807,3230
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,47805,4790Avro6,22006,2210Sterlin7,23107,2670 ANKARA ABD Doları5,46005,5100Avro6,19006,2500Sterlin7,17807,3230
20 Mart 2019 Çarşamba 12:03