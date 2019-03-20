İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4770 5,4780 5,4780 5,4790 Avro 6,2200 6,2210 6,2260 6,2270 Sterlin 7,2450 7,2810 7,2060 7,2430 İsviçre Frangı 5,4660 5,4940 5,4770 5,5050 ANKARA ABD Doları 5,4600 5,5100 5,4600 5,5100 Avro 6,1850 6,2450 6,1950 6,2550 Sterlin 7,1800 7,3260 7,1250 7,2700
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4770 5,4780 5,4780 5,4790 Avro...
20 Mart 2019 Çarşamba 17:04