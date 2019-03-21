İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,44105,4420Avro6,22506,2260Sterlin7,17107,2070ANKARA ABD Doları5,42505,4750Avro6,18506,2450Sterlin7,10207,2470
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,44105,4420Avro6,22506,2260Sterlin7,17107,2070ANKARA ABD Doları5,42505,4750Avro6,18506,2450Sterlin7,10207,2470
21 Mart 2019 Perşembe 09:32