İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,44505,4460Avro6,22106,2220Sterlin7,15307,1890 ANKARA ABD Doları5,43005,4800Avro6,18006,2400Sterlin7,09607,2350
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,44505,4460Avro6,22106,2220Sterlin7,15307,1890 ANKARA ABD Doları5,43005,4800Avro6,18006,2400Sterlin7,09607,2350
21 Mart 2019 Perşembe 12:04