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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4780 5,4790 5,4600 5,4610...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4780 5,4790 5,4600 5,4610 Avro 6,2260 6,2270 6,2320 6,2330 Sterlin 7,2060 7,2430 7,1730 7,2090 İsviçre Frangı 5,4770 5,5050 5,4940 5,5210 ANKARA ABD Doları 5,4600 5,5100 5,4400 5,4900 Avro 6,1950 6,2550 6,1900 6,2500 Sterlin 7,1250 7,2700 7,1100 7,2550
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AvroDolarDöviz Kurları
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