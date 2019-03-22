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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4690 5,4700 Avro 6,2270 6,2280 Sterlin 7,1680 7,2050 ANKARA ABD Doları 5,4400 5,4900 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4690 5,4700 Avro 6,2270 6,2280 Sterlin 7,1680 7,2050 ANKARA ABD Doları 5,4400 5,4900 Avro 6,1850 6,2450 Sterlin 7,0900 7,2350
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