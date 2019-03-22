İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,56205,5630Avro6,29306,2940Sterlin7,25407,2910 ANKARA ABD Doları5,53005,6000Avro6,24506,3350Sterlin7,29407,3830
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,56205,5630Avro6,29306,2940Sterlin7,25407,2910 ANKARA ABD Doları5,53005,6000Avro6,24506,3350Sterlin7,29407,3830
22 Mart 2019 Cuma 12:07