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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4600 5,4610 5,6200 5,6210 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4600 5,4610 5,6200 5,6210 Avro 6,2320 6,2330 6,3520 6,3530 Sterlin 7,1730 7,2090 7,3740 7,4110 İsviçre Frangı 5,4940 5,5210 5,6250 5,6530 ANKARA ABD Doları 5,4400 5,4900 5,5850 5,6550 Avro 6,1900 6,2500 6,3100 6,3900 Sterlin 7,1100 7,2550 7,3100 7,4920
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