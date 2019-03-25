İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları: 5,62905,6300
Avro: 6,36906,3700
Sterlin: 7,40507,4420
ANKARA
ABD Doları: 5,59005,6700
Avro: 6,31006,4100
Sterlin: 7,31407,5320
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları: 5,62905,6300 Avro: 6,36906,3700 Sterlin: 7,40507,4420 ANKARA ABD Doları: 5,59005,6700 Avro: 6,31006,4100 Sterlin: 7,31407,5320
25 Mart 2019 Pazartesi 09:33