İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,65205,6530Avro6,39706,3980Sterlin7,43407,4710 ANKARA ABD Doları5,61505,6950Avro6,34506,4500Sterlin7,31107,4940
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,65205,6530Avro6,39706,3980Sterlin7,43407,4710 ANKARA ABD Doları5,61505,6950Avro6,34506,4500Sterlin7,31107,4940
25 Mart 2019 Pazartesi 12:00