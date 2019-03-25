İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6200 5,6210 5,6050 5,6060 Avro 6,3520 6,3530 6,3560 6,3570 Sterlin 7,3740 7,4110 7,3980 7,4350 İsviçre Frangı 5,6250 5,6530 5,6390 5,6670 ANKARA ABD Doları 5,5850 5,6550 5,5850 5,6650 Avro 6,3100 6,3900 6,3100 6,4100 Sterlin 7,3100 7,4920 7,3250 7,5180
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6200 5,6210 5,6050 5,6060...
25 Mart 2019 Pazartesi 17:09