İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,4840 5,4850
Avro 6,2250 6,2260
Sterlin 7,2330 7,2670
ANKARA ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,4500 5,5500
Avro 6,1600 6,2900
Sterlin 7,1700 7,3630
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları: 5,48405,4850 Avro: 6,22506,2260 Sterlin: 7,23307,2670 ANKARA ABD Doları: 5,45005,5500 Avro: 6,16006,2900 Sterlin: 7,17007,3630
26 Mart 2019 Salı 09:36