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Döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları: 5,48405,4850 Avro: 6,22506,2260 Sterlin: 7,23307,2670 ANKARA ABD Doları: 5,45005,5500 Avro: 6,16006,2900 Sterlin: 7,17007,3630

Döviz kurları
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

                           İSTANBUL           ALIŞ        SATIŞ
ABD Doları                                    5,4840      5,4850
Avro                                               6,2250      6,2260
Sterlin                                            7,2330      7,2670

                           ANKARA              ALIŞ        SATIŞ
ABD Doları                                    5,4500      5,5500
Avro                                               6,1600      6,2900
Sterlin                                            7,1700      7,3630

 

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