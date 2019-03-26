İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,54605,5470Avro6,30406,3050Sterlin7,30407,3410 ANKARA ABD Doları5,52005,5900Avro6,23506,3250Sterlin7,21107,3920
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,54605,5470Avro6,30406,3050Sterlin7,30407,3410 ANKARA ABD Doları5,52005,5900Avro6,23506,3250Sterlin7,21107,3920
26 Mart 2019 Salı 12:02