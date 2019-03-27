İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,38105,3820Avro6,09306,0940Sterlin7,07807,1180ANKARA ABD Doları5,37005,4700Avro6,04506,1650Sterlin6,99007,2060
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,38105,3820Avro6,09306,0940Sterlin7,07807,1180ANKARA ABD Doları5,37005,4700Avro6,04506,1650Sterlin6,99007,2060
27 Mart 2019 Çarşamba 09:33