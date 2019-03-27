İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,13606,1370Sterlin7,10007,1360 ANKARA ABD Doları5,36505,4650Avro6,04506,1650Sterlin7,03807,2890
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,13606,1370Sterlin7,10007,1360 ANKARA ABD Doları5,36505,4650Avro6,04506,1650Sterlin7,03807,2890
27 Mart 2019 Çarşamba 12:00