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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,13606,1370Sterlin7,10007,1360 ANKARA ABD Doları5,36505,4650Avro6,04506,1650Sterlin7,03807,2890

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,13606,1370Sterlin7,10007,1360 ANKARA ABD Doları5,36505,4650Avro6,04506,1650Sterlin7,03807,2890
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