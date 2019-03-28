İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,44805,4490Avro6,29706,2980Sterlin7,15907,1950ANKARA ABD Doları5,44005,5700Avro6,12006,2900Sterlin7,11207,4110
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,44805,4490Avro6,29706,2980Sterlin7,15907,1950ANKARA ABD Doları5,44005,5700Avro6,12006,2900Sterlin7,11207,4110
28 Mart 2019 Perşembe 09:33