İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,54005,5410Avro6,24806,2490Sterlin7,27407,3100 ANKARA ABD Doları5,55005,6500Avro6,23506,3550Sterlin7,20907,4860
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,54005,5410Avro6,24806,2490Sterlin7,27407,3100 ANKARA ABD Doları5,55005,6500Avro6,23506,3550Sterlin7,20907,4860
28 Mart 2019 Perşembe 12:03