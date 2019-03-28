İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4060 5,4070 5,5600 5,5610 Avro 6,1830 6,1840 6,3150 6,3160 Sterlin 7,1810 7,2170 7,2710 7,3070 İsviçre Frangı 5,4610 5,4880 5,5730 5,6000 ANKARA ABD Doları 5,3800 5,5200 5,5400 5,6600 Avro 6,0600 6,2100 6,2100 6,3400 Sterlin 7,0980 7,3160 7,3240 7,4510
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4060 5,4070 5,5600 5,5610...
28 Mart 2019 Perşembe 17:06