İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,59605,5970Avro6,30306,3040Sterlin7,30007,3370ANKARA ABD Doları5,57005,6800Avro6,24006,3600Sterlin7,17807,4060
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,59605,5970Avro6,30306,3040Sterlin7,30007,3370ANKARA ABD Doları5,57005,6800Avro6,24006,3600Sterlin7,17807,4060
29 Mart 2019 Cuma 09:32