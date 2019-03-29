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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64505,6460Avro6,35106,3520Sterlin7,31507,3520 ANKARA ABD Doları5,61005,7100Avro6,29006,4100Sterlin7,23107,4710

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64505,6460Avro6,35106,3520Sterlin7,31507,3520 ANKARA ABD Doları5,61005,7100Avro6,29006,4100Sterlin7,23107,4710


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