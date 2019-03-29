İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64505,6460Avro6,35106,3520Sterlin7,31507,3520 ANKARA ABD Doları5,61005,7100Avro6,29006,4100Sterlin7,23107,4710
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64505,6460Avro6,35106,3520Sterlin7,31507,3520 ANKARA ABD Doları5,61005,7100Avro6,29006,4100Sterlin7,23107,4710
29 Mart 2019 Cuma 12:04