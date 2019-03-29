İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5600 5,5610 5,6400 5,6410 Avro 6,3150 6,3160 6,3470 6,3480 Sterlin 7,2710 7,3070 7,3550 7,3880 İsviçre Frangı 5,5730 5,6000 5,6560 5,6850 ANKARA ABD Doları 5,5400 5,6600 5,6200 5,7200 Avro 6,2100 6,3400 6,3000 6,4200 Sterlin 7,3240 7,4510 7,2930 7,5110
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5600 5,5610 5,6400 5,6410 Avro...
29 Mart 2019 Cuma 17:16